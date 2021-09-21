Sınıflarının kapatılmasını istemeyen veliler toplandı Veliler, sınıfın kapatılmaması için kaymakamla görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınıflarının kapatılmasını istemeyen veliler toplandı Veliler, sınıfın kapatılmaması için kaymakamla görüştü

İHA

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bulunan Durak Hava Demir İlkokulu'nda çocuklarının sınıflarının dağıtılacağını öğrenen veliler İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile görüştü.

Sınıflarının kapatılmasını istemeyen veliler toplandı Veliler, sınıfın kapatılmaması için kaymakamla görüştü

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bulunan Durak Hava Demir İlkokulu'nda çocuklarının sınıflarının dağıtılacağını öğrenen veliler İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile görüştü.
Durak Hava Demir İlkokulu'nda, çocuklarının sınıflarının kapatılarak diğer sınıflara dağıtılacağını öğrenen veliler, gerçekleştirilecek olan bir toplantıya katılmak üzere olan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile görüştü. Sınıfın dağıtılmamasını isteyen veliler, çocukların öğretmen ve sınıflarından memnun olduklarını, sınıfın dağıtılacak olmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Öğrenci velisi Derya Altıparmak; "Birinci sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından dolayı sınıf yetersizliği öne sürülerek ikinci sınıflardan bir sınıf kapatılıp diğer sınıflara paylaşılacak diye söylendi. Bu sınıf da bizim sınıfımız oldu maalesef. Biz bu durumdan çok mağduruz, çocuklarımız çok üzüldü. Hiçbir veli onayı alınmadan, veliye sorulmadan böyle bir şeye kalkıştılar. Hem öğretmenimiz hem sınıflarımız değişecek. Çocuklarımızı diğer sınıflara paylaştıracaklar. Bu çözüm olmamalı. Pandemi şartlarında sınıf mevcutları azalsın derken ikinci sınıfların mevcutları artacak. Çocuklarımız öğretmenlerinden ayrılacak. Çocuklarımız öğretmenlerini çok seviyor, biz sınıfı bırakmak istemiyoruz. Sorun sınıf kapatmak değil, sınıf açmaktır" diye konuştu.
Kaymakam Dönmez'in olumlu geri dönüş sağladığını belirten Altıparmak; "Kaymakam bey bizi sağ olsun çok iyi karşıladı. Çok olumlu dönüş sağladık. 'Önemli olan çocuklarımızın mutluluğu' dedi. O da bizi çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımız öğretmenlerinden ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Dönmez ile görüşen veli ve öğrenciler, daha sonra belediye önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Doç. Dr. Aksoy: Hastanemizde koronavirüsten yatan gebelerimizin bir doz aşısı bile yok
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aksoy: Hastanemizde koronavirüsten yatan ...
Aşı yaptırmayan hamile kadın hem çocuğunun hem de kendi sağlığının düzelmesi için tedavi görüyor Gebelerde korona virüs riski arttı Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy: “Anne ölümleri korona virüse bağlı olarak çok fazla arttı” “Yeni varyantlarında etkisi ile gebelerimizin yatış oranları çok arttı ve çok ciddi seyrediyor”
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan hamile kadın hem çocuğunun hem de ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan Cırgalan’a ‘Aile Sağlık Merkezi’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan Cırgalan’a ‘Aile Sağlık ...
Büyükşehir KAYMEK kurslarına 10 bini aşkın başvuru
YEREL HABERLER Büyükşehir KAYMEK kurslarına 10 bini aşkın başvuru
(Özel) Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana yargı tokadı Müziğe kendisini kaptıran kameramana tazminat
YEREL HABERLER (Özel) Düğünde oynayarak çekim yapan kameramana yargı ...
Kardeş Şehir Başkanları Libya'da buluştu
YEREL HABERLER Kardeş Şehir Başkanları Libya'da buluştu
Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı/ Ek ...
8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan tipi kümbet çıktı
YEREL HABERLER 8 asırlık mezarlıkta yapılan kazı tamamlandı; eyvan ...
Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi ...
Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na sponsor oldular
YEREL HABERLER Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na sponsor oldular
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Tomarzalı öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
YEREL HABERLER Tomarzalı öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
Talas Belediyesi'nden çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlik
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden çocuklara yönelik eğitici ve ...
Başkan Nursaçan: "Kayseri, dış ticarette modeldir"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Kayseri, dış ticarette modeldir"
Hacılar Erciyesspor yeni stadında ilk antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Hacılar Erciyesspor yeni stadında ilk antrenmanını ...
ERÜ’de 'Bir İnsanlık Kurumu: Ahilik ve Ahi Evran' Paneli Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de 'Bir İnsanlık Kurumu: Ahilik ve Ahi Evran' ...
Doğalgaz patlaması 2 katlı binayı harabeye çevirdi: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Doğalgaz patlaması 2 katlı binayı harabeye çevirdi: ...
Halk kütüphanesi için protokol imzalanacak
YEREL HABERLER Halk kütüphanesi için protokol imzalanacak
Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmaları sürüyor
Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İlk 1000 İhracatçı Listesinde 21 Kayseri Firması Yer Aldı Başkan Büyüksimitci İhracatta İlk 1000’e Giren Firmaları Kutladı
YEREL HABERLER İlk 1000 İhracatçı Listesinde 21 Kayseri Firması Yer ...
Berna Gözbaşı: "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Telafi edeceğimiz bir yenilgi aldık"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.