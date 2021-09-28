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Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 büyüme öngürülüyor”

İHA

Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 büyüme öngürülüyor”

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomiyi değerlendirdiği konuşmasında, “Orta Vadeli Planla 2022’de yüzde 5 büyüme öngürülüyor” dedi.
KTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Covid19 krizi dünya ekonomisine büyük darbe vurdu. Eş zamanlı arz ve talep şoku küresel ekonomide durgunlukla, küresel ticarette ise benzeri görülmemiş bir daralma oluşturdu. Yani Ekonomik hayatta karantinaya alındı. Virüs Neredeyse tüm ülkelerin büyüme performansını etkiledi. Salgının ülkemizde hissedilmesi ile birlikte genel bütçe imkanları, kamu bankaları KGF ve diğer kaynaklardan sağlanan destek miktarı yaklaşık 660 milyar lira civarında. Büyüklerimizin güzel bir duası var. ‘Allah devlete çok versin’, keşke imkanımız olsa da tüm işletmeleri ve süreçten olumsuz etkilenen herkese daha fazla yardım yapılabilse. Ekonomide küresel ve yerel olarak çok önemli dönemler yaşanıyor. Birçok ülkenin ciddi daralmalar yaşadığı 2020 yılında, Türkiye’nin pozitif büyümeyi asgari düzeyde de olsa başardı. 2021 yılı ilk yarısı itibarıyla güçlü bir toparlanmaya şahit olduk. Yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYİH) yüzde 21,7’lik büyüme gösterdi. Baz etkisiyle gerçekleşen yüzde 21,7’lik ikinci çeyrek büyümesi ise beklenen bir durumdu. Büyümeye hizmetler yüzde 8,9 sanayi ise yüzde 7,5 katkı verdi. Bu dönemde sanayinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı yüzde 26,5 ile 23 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Bu gerçekten bizi çok sevindiriyor. Öncü göstergeler, pandemi ile ilgili risklerde büyük bir olumsuzluk olmazsa büyümenin yılsonunda yüzde 9’lar civarında olabileceğine işaret ediyor. Kısa ve orta vadede sürdürülebilir, ayakları yere sağlam basan ve dolayısıyla baz etkisinden arınmış bir büyüme modelinin kurgulanması gerekiyor. Bunu yaparken ArGe ve yeni teknolojilerin teşvik edilmesi, katma değerli ürünlerin ihracatının azaltılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Ekonomiyi ayakta tutan üretimdir. Türkiye’nin tarımı ile tarım üreticisi ile güçlü bir dönem başlatması gerekiyor. Bu konunun altını çizmek istiyorum. Gelişmiş ekonomilerdeki gibi ciddi teşvik ve desteklerle tarımsal hasılayı ve katma değeri mutlaka ve sürekli olarak artırmaya devam etmemiz gerekiyor. Ülkemizin bekası anlamında en az sanayi kadar tarım önemli olmaya devam edecek. Koronavirüs ile birlikte yerli üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kendi kendimize yettiğimiz sürece başa çıkamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Bunun bilinci ile kanun koyucu büyüklerimizin de yatırımcının, sanayicinin ihtiyacı olan güven ortamını sağlaması şarttır” ifadelerini kullandı.
Orta vadeli plan ile 2022 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörüldüğünü söyleyen Başkan Gülsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Makroekonomik hedeflerin güncellendiği 20222024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Yeni yol haritasında büyüme, istihdam ve ihracat için önemle hedefler var. Önemli başlıklar var. Vergi politikası, kayıt dışının azaltılması, teşvikler, istihdam ve üretici üzerindeki vergiler açısından bakıldığı zaman top yekün bir şekilde vergi politikası ile ilgili ortaya konan başlıklarında içinin doldurulması ve bunların çok etkin bir şekilde hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Orta vadeli plana göre büyümenin 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 yüzde 5,5 olması öngörülüyor. Enflasyon hedefi ise yüzde 9,8’den 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 olması öngörülüyor. Buradaki tahminlerin gerek enflasyon gerekse dış ticaret rakamlarına baktığımızda hep beraber ve dikkatli bir şekilde uygulanması halinde rasyonel ve ulaşılabilir olduğunu gözlemliyoruz. Kuru rekabetçi düzeyde kalacağı ve ihracatında büyümeye önemli düzeyde katkı vermeyi sürdüreceği bir planlama yapılmış olduğunu görüyoruz ki bunu önemsiyoruz. Yatırımlara, sanayiye ve istihdama dayalı bir büyüme hedeflenmiş. Bu da çok önemli. Özel sektör yatırımların devam edeceği öngörüsü dikkat çekiyor. Ama mutlaka bunun altının etkin ve efektif şekilde doldurulması lazım. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama Finansman konusunda destek beklediğimizi altını çizerek belirtmek istiyorum."
Melikgazi Belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Çocukluğumda ilkokul bitti ve babamın dükkanında işe başladım. Benim ilk tanıştığım kurum Kayseri Ticaret Odası’ydı. Manavımız vardı bizim ve mal verdiğimiz kurumlardan bir tanesi Ticaret Odası olduğu için her gün sabah akşam mutlaka gelirdik. Cenabı Allah’ın buyurduğu gibi rızkın 10’da 9’u ticarettir. Bundan dolayı da tüm ticaret yapan kardeşlerime Allah bol rızıklar versin. Burada olmaktan çok mutluyum. Davetlerinden dolayı da değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Palancıoğlu konuşmasının ardından belediye çalışmaları ile ilgili slayt eşliğinde meclis üyelerine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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