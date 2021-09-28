Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Trabzonspor maçını 3 puanla kapatıp milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımızı, Kayserisporumuzu desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 8'inci haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Uğur Demirok, Carole, Dimitrios, Attamah, Kolovatsios, Emrah Başsan ve Onur Bulut düz koşu yaptı. Sakatlıkları devam eden Mensah ve Campanharo antrenmana katılmadı. Antrenman öncesi açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bizim teknik heyetimizin geldiği 6 hafta itibarıyla alınan 11 puan genel anlamda 7 haftada 11 puan. Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor maçı; 2 deplasman 1 iç saha maçı oynadık. Üçü de bir bir birinden zorlu maçlar. Özellikle büyük maçlardan sonra Anadolu takımlarının alacağı sonuçlar hep aleyhte olmuştur. Biz de golü bulmamıza rağmen skoru koruyamadık. Bizim gibi bir takımın skoru koruyabilmesi gerekiyor. Önümüzde Trabzonspor maçı var, kolay maç değil. Lig enteresan bir lig. Trabzonspor şampiyonluğa oynayan bir ekip ama görüyorsunuz 2 maçta berabere kaldı. Bu maçı 3 puanla kapatıp milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımızı, Kayserisporumuzu desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"4 TAKIMIN DÜŞTÜĞÜ LİGDE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, "İyi maçlar oynayacağız. Galatasaray karşısında müthiş bir maç oynayan Kayserispor'un Giresunspor karşısında daha iyi olmasını bekliyoruz. Bir takım şartlar var. Mesela maçın erken saatte oynanması. Deplasmanda alınan beraberliğe kızıyorsak demek ki iyi yoldayız. Geçen 2 seneyi unutmayalım. 4 takımın düştüğü ligde dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda dikkatliyim. Trabzonspor maçı öncesi Mensah'ın durumu belli değil. Adele çekmesi var ama maç gününe kadar yetişebilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet karaman'ın açıklamaları

Antrenman görüntüsü

Genel detay

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-09-28 19:27:46



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