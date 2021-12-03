Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-03 18:02:59



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