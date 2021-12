Öztürk: “Bir gün değil, her gün yanınızdayız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engelli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, çocuklarla tek tek ilgilenerek, durumları hakkında bilgiler aldı.Engelliler günü ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, engelli insanların bir gün değil, her gün yanlarında olduklarını belirten Başkan Öztürk, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına belediyelere çok iş düştüğünü söyledi. Öztürk; “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile bugün Sıla Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ve Vefalı Yaşam Fizik Tedavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki öğrencilerimizi ziyarete geldik. Belediyeler ve belediye başkanları olarak, bir gün değil her gün engelli dostu olmalıyız.. Ben özellikle bu eğitim merkezlerinde nefes tüketen hocalarımızı ve velilerimizi tebrik etmek istiyorum. Cenabı Allah engel verebilir. Yarın bizim engelli olacağımızın hiç bir garantisi yoktur. Allah hiç birimize basiret engeli vermesin. Ben ayrıca ilçemizdeki iki özel eğitim merkezimize teşekkür ediyorum. Buradaki yavrularımıza ilgi ve alaka göstererek bizleri gururlandırıyorlar. Gerek rehabilitasyon merkezlerimizin, gerekse belediyelerin verdiği katkıyla bedensel engeller aşılır diye düşünüyorum. Biz, bir gün değil 365 gün engelli dostu belediye olmaya kararlıyız.” diye konuştu.

Ziyarette engelli velileriyle de görüşen, onların sıkıntılarını ve isteklerini dinleyen Başkan Öztürk, velilere ; “Çocuklarınızı Allah’ın bir nimeti, Allah’ın bir lütfu olarak görün. Onlar evimizin bereketi, canımızın bir parçası. Biz belediye olarak her zaman yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

