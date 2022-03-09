Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Ritmini Yakala” aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da katıldığı etkinlikte bin kadın sporsever doyasıya eğlendi.



Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında, çeşitli etkinliklerle yediden yetmişe Kayserilileri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara özel “Ritmini Yakala” spor ve dans etkinliği düzenledi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan bin kadın sporsever Spor A.Ş. eğitmenleri eşliğinde, eğlenceli müziklerle spor yaparak doyasıya eğlendi. Etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da katıldı. Dr. Necmiye Büyükkılıç, kadınların böylesine özel günde bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ve spora olan yoğun ilgilerine hayranlığını dile getirerek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Spor A.Ş. eğitmenleri ise Dr. Necmiye Büyükkılıç’a çiçek takdim ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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