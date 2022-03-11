Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çaldı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ'de kuyumcuya giren bir kişi sarraf Fatih Nergis'i bıçakla boğazından yaraladıktan sonra, tezgahta bulunan bileziği çalıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği henüz belirsiz şüpheli alışveriş bahanesiyle sarraf Fatih Nergis'den bilezik aldı. Şüpheli, parayı ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaraladı ve çaldığı bilezikle kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-11 21:19:17



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