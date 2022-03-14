Kayserispor maçında Büyükkılıç'a 'Tıp Bayramı' jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Yukatel KayserisporKonyaspor maçı öncesi sarı kırmızılı takımın başkanı Berna Gözbaşı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdim edildi. Gözbaşı, Başkan Büyükkılıç’ın Tıp Bayramı’nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’u Kadir Has Stadyumu’nda taraftarlarla birlikte desteklemeye devam ediyor. Yukatel KayserisporKonyaspor karşılaşmasında takıma destek için stadyuma gelen Başkan Büyükkılıç’a Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı maç öncesi jest yaptı. Berna Gözbaşı, nöroloji uzmanı hekim olan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, çiçek takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, jest karşısında Berna Gözbaşı’na anlamlı ve nazik davranışından dolayı teşekkür etti.

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