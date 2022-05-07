Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 8. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 7 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Pazar günü oynanacak olan 8. hafta maçları ile devam edecek.
Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Akkışla Gençlikspor Palasspor: Ahmet Çıtak
Fevzi Çakmakspor Sosun Birlikspor: Muhammed Boylu
Anadolu Yıldızları Y.B.Şafakspor: Aydoğan Mantar
Kayseri Simya Koleji Erciyes İdmangücü: Serkan Yıldırım
Kayseri Göktürkspor İncesu Gençlikspor: Tolga Selvi
Cuma Uluçay Talasspor Develi Erciyesspor: Erol Eroğlu
Yeni Esenspor Sindelhöyükspor: Rıza Öztürk
Kocasinan Yemlihaspor Belsinspor: Turan Çelik
Sarız Anadoluspor Kayseri Demirspor: Mustafa Kalaycı
Erkiletspor Döğerspor: İbrahim Çolak
İsmail Okumuş FK Güneşli Gençlikspor: Fatih Yıldırım
A.Kızılırmakspor Erciyesgücü FK: Hacı Güverti
Sümerspor Pınarbaşı Belediyespor: Nail Berkant Sarıkaya
Yeşilspor Talas İdman Yurdu: Yakup Aksoy
Büyüleyenspor Güneşspor: Esat Sabuncu
Argıncıkspor Turanspor: Hüseyin Keğin
Kafkasspor Develi 1954 Spor: Kemal Hattatioğlu
Yeni Erciyesspor Makfitspor: Erkan Kırçıl
Kayseri İdman Yurdu Argıncık Esnafspor: İbrahim İmrağ
Yerköyspor Yeni Kıranardıspor: Hakan Çam
Yahyalı Gençlerbirliği Gaziosmanpaşaspor: Yusuf Uğurlu
Yeşilhisar Belediyeespor Kuşçu Mithatpaşaspor: Mehmet Altıparmak
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