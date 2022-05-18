Kırlangıç Vadisi yeşile büründü

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Kayseri’de güzelliği ile doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan Kırlangıç Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle beraber yeşile büründü.

Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kırlangıç Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle beraber yeşile büründü. Vadinin ortasında yer alan akarsu da Erciyes Dağı’ndaki karların erimesiyle coştu. Vadide bulunan birbirinden güzel çiçeklerin de renk açmasıyla güzel manzara oluştu.

Derin vadi, doğal güzelliği ile fotoğrafçıların da uğrak noktası haline geldi.

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