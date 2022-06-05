Vali Çiçek COD Enerji Üretim A.Ş.'yi ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı’nın Küçükkömarmut mahallesine kurulan 3 megavatlık Biyogaz Enerji ve Gübre Üretim tesisini ziyaret etti. Vali Gökmen burada COD Enerji Üretim A.Ş. yetkilisi Cemil Demirel’den bilgiler alarak tesisi gezdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin en büyük Biyogaz Enerji ve Gübre Tesisi olan, Pınarbaşı’nın Küçükkömarmut mahallesinde faaliyetlerini sürdüren COD Enerji Üretim A.Ş’yi ziyaret etti. Vali Çiçek’e Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy’da eşlik etti. Tesisi gezen ve incelemelerde bulunan Vali Çiçek, burada COD Enerji Üretim A.Ş. Yetkilisi Cemil Demirel ve diğer yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Vali Çiçek, "Bölgede başta hayvansal ve tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine yeniden kazandırılması büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla burada COD Enerjinin önemi de çok büyüktür" dedi. COD Enerji Üretim A.Ş.’nin çevresel değerlerin yeniden hayat bulmasının yanında istihdam yönünden de şehir ekonomisine can suyu olduğunu ifade eden Vali Çiçek, "Ben tesisi gezip gördüm. Gerçekten hayran kaldım. Bu tesisi ilçemize kazandıran ve ekonomimize yön vererek katkı sağlayan başta iş insanımız Cemil Demirel ve yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının da devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Demirel daha sonra Vali Çiçek’e günün anısına Gümüş Tripot ayaklı mercek saat hediye etti.

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