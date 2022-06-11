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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte görenleri kendine hayran bırakacak mini-midi abiyeler

İHA

İşte görenleri kendine hayran bırakacak mini-midi abiyeler

Egelin Tekstil, yeni sezonda kendine hayran bırakacak minimidi abiyeleri belirledi.
Egelin Tekstil, düğünlerle, şık ve göz alıcı minimidi boy abiyeleri seçti. Renkli abiyelerin vitrinlerde bu yılda yerini aldığı sezonda, kuyruk detaylı ve askısız, duru ama buna rağmen iddialı modeller baya revaçta.

İşte sezonun en iyi minimidi abiyeleri
V yaka ve kuyruk detaylı elbise
Kuyruk detaylı elbiselerden favorimiz kesinlikle bu. Kuyruk detayı, ölçülü v yakasıyla bu elbise dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca sırt kısmı da ölçülü bir dekolte isteyenler için ideal bizce. Sadece siyah değil kırmızı versiyonunu da çok sevdiğimi bu elbiseyi hem düğünlerde hem de diğer özel davetlerinizde kullanabilirsiniz.

Her dolapta olması gereken kurtarıcı ve şık parçalardan
Straplez drape detaylı bu model kesinlikle her dolapta bulunması gereken bir parça. Vücudu saran yapısı, canlı rengi ve yumuşacık saten kumaşıyla göz kamaştırıyor.

‘Payetsiz asla’ diyenler için
Özellikle geçtiğimiz yıl Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve daha pek çok moda ikonunun tercih ettiği payet modeller bu yıl da en çok tercih edilenlerden. Davetlerde, balo ve düğünlerde ışıl ışıl parlamak isteyenler için, çift askılı, kendinden payetli bu elbiseyi çok uygun bulduk.

Madonna yaka sevenler burada mı?
Zarif yaka detaylı bu elbisedeki kuyruk detayı çok güzel değil mi? Mürdüm renkli bu harika parçayı, bir stiletto ya da ince bilek bandı olan şık bir topuklu ile birlikle kullanıldığınızda kesinlikle tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Ayrıca madonna yakanın en güzel avantajı, boyun ve gerdan kısmında geniş alan imkânı sağlaması. Bu da aksesuar anlamında daha özgürsünüz demek oluyor. Özellikle inci detaylı chokerlar ya da iri taşlı kolyeleri kullanarak Madonna yaka elbisenizi daha da göz alıcı hale getirebilirsiniz.

‘Kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun’ diyenler hemen toplansın
Tutkunları çok iyi biliyor ki; Kırmızı deyince akan sular durur. Çünkü kırmızı en sade modeli bile göz alıcı hale getiren büyülü bir renk resmen, üstelik üzerinden bin yıl da geçse daima zirvede yerini koruyor. Elbise kat kat tüllerinin duruşu, derin V yakası, yırtmacı ve oldukça canlı duran rengi ile özellikle kınada veya nişanda gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek gösterişli bir model.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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