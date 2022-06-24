Yahyalı'da Yerköy Cami Temeli Atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı'da Yerköy Cami Temeli Atıldı

İHA

Yahyalı'da Yerköy Cami Temeli Atıldı

Yahyalı’nın Yerköy Mahallesi’ne belediye ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse tarafından yaptırılacak olan caminin temeli törenle atıldı.
Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende selamlama konuşması yapan hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse; “Bugün güzel ibadet ile buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Rabbime birlerce kez şükür ediyorum, bizleri hayır işlerinde kullandığı için. Ben bu köyde doğdum. Yapacağımız hayırlarımızı, sosyal faaliyetlerimizi doğduğumuz topraklardan başlayarak yapmayı kendimize görev kabul ettik. İnşallah ibadetimiz ile kendimizi ayağa kaldıralım. Gençlerimizi ayağa kaldıralım. Bu ülke için, bu millet için yararlı olalım, bu konuda insanlara rol model olalım" ifadelerini kullandı.
Törende hayırsever iş adamına teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise; “Bereketli bir Cuma gününde, yağmur altında, camimizin temelini atıyoruz. İlçemize emekleri geçen büyüklerimiz bugün buradalar. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Arsa olmazsa cami yapmamız mümkün değildi. Bu konuda bize destek olan İlçe Kaymakamımıza ve hayırseverimize ilçemiz ve mahallemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Buraya güzel bir cami yapılacak ama buranın bir külliye gibi olması içinde bazı çalışmalarımız olacak. İnşallah buraya bir şadırvan ve lojmanının da olmasını arzu ediyoruz. Rabbim camimizin en kısa zamanda kurdelesini kesmeyi ve içerisinden de namaz kılmayı bizlere nasip etsin. Biz Yerköy’ü, Yerköylüler de bizi seviyor. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca da konuşmasında; "Caminin yapılması için yoğun çaba harcayan belediye başkanımıza, mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Caminin yapılacağı arsanın tahsisi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Camiler bizim olmazsa olmazımız. Camiler ve okullar bayrağımızın dalgalandığı yerlerdi. Buraların devletimizin gücünü gösterdiği için iyi yapılar olması gerekiyor. Biri dini, biri ilmi temsil ediyor. Camimizin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından hep birlikte dua edilerek, kurban kesildi. Tören temele ilk harcın konulmasıyla sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret
Kayser OSB genel kurulu başladı
YEREL HABERLER Kayser OSB genel kurulu başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın geliştirilmesi konusunda protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın ...
Büyükşehir’in ev sahipliğinde uluslararası turnuva
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ev sahipliğinde uluslararası turnuva
Reklam panoları araçların üzerine devrildi
YEREL HABERLER Reklam panoları araçların üzerine devrildi
41 oda başkanı Melikgazi'de
YEREL HABERLER 41 oda başkanı Melikgazi'de
Bakan Akar’dan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Akar’dan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ...
Birlik Vakfı'ndan sütlaç ikramı
YEREL HABERLER Birlik Vakfı'ndan sütlaç ikramı
Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi
Haltercilerden Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Haltercilerden Kabakcı’ya ziyaret
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Yardımcısı Kıran: “Önümüzdeki yıllarda en çok büyüyen 5 ülkeden 4’ünün Asya Kıtası’nda olmasını öngörüyoruz” Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: “Amerika - Çin rekabeti gelişmeleri tetikliyor”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kıran: “Önümüzdeki yıllarda en çok ...
Bakan Nebati: “Yarınlarımız yepyeni başarılara gebedir” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Yolumuz açık, menzilimize doğru gidiyoruz” “Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz” “Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın torunlarıyız”
YEREL HABERLER Bakan Nebati: “Yarınlarımız yepyeni başarılara ...
Melikgazi'de gece yol mesaisi
YEREL HABERLER Melikgazi'de gece yol mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de Kur’an Kursu’nu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de Kur’an Kursu’nu ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın ...
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını açıyor Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: “En organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını ...
Kayseri yaz gecelerinde "Eyvan Sohbetleri"
YEREL HABERLER Kayseri yaz gecelerinde "Eyvan Sohbetleri"
Büyükşehir’in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 bin kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 ...
Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'kaçışa yardım' suçlaması
YEREL HABERLER Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın ...
Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Talas’ın kalitesi onaylandı
YEREL HABERLER Talas’ın kalitesi onaylandı
Talasgücü 2 futbolcu transfer etti
YEREL HABERLER Talasgücü 2 futbolcu transfer etti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.