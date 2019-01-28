Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında meslekten ihraç edilen 9 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.M.M., B.K., H.İ., M.E.Ö., M.B., S.Ş. ve V.B. gözaltına alındı. A.T. ve O.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.