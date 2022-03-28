Kayseri merkezli kaçak tütün operasyonu: 15 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Kayseri merkezli, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'e eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheli şahsı yakalamak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, firar olan şahısları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.