Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Carlos Mane ile golleri bulan Kayserispor puanını 42'ye, Soner Dikmen ve Steven N'Zonzi ile golleri atan Konyaspor ise puanını 41'e yükseltti.

Habertürk Giriş: 18.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:12 facebook

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