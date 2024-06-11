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        Kayserispor'a yeni sezonda yeni isim

        Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor'un yeni sezonda isminin Bellona Kayserispor olacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:26
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        Kayserispor'a yeni sezonda yeni isim
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        Süper Lig’de yeni sezon öncesi Kayserispor cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

        Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin; Kayserispor’un yeni sezonda sponsor olarak bünyelerinde yer alan Bellona ismini kullanacağını açıkladı.

        Ertekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "2024-2025 sezonunda yeni dönem başlıyor. Mondihome ismi Kayserisporumuza çok yakıştı. Zor sıkıntılı anlar yaşasak da uğurlu da geldi. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Önümüzdeki yıla, yeni sezona yeni bir isimle başlayacağız. Bellona Kayserispor hayırlı olsun" dedi.

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