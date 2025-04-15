Kayserispor'da 5 isim Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 1-0 kazandı ancak 5 futbolcusunu kaybetti. Kart sınırında bulunan 4 futbolcu ile Majid Hosseini gördükleri kart ile cezalı duruma düştü.

Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso, gördükleri kart ile cezalı duruma düşerken Majid Hosseini ise kırmızı kart görerek cezalı oldu. Bu 5 futbolcu, ligin 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alamayacak.

Öte yandan cezalı oldukları için Kasımpaşa maçında görev alamayan kaptan Gökhan Sazdağı ile kaleci Onurcan Piri'nin cezası sona erdi.