Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.