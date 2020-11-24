Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, bu sezon ilk golünü attı. Galatasaray maçına ilk 11’de çıkan ve maçın 71. dakikasında attığı golle takımına beraberliği sağlayan golü atan Gustavo Campanharo, sergilediği futbol ile taktir topladı. Takımına 1 puanı getiren golü atan Gustavo Campanharo, maç sonrası yaptığı açıklamada; “Takımım ve kendi adıma çok mutluyum. Zor maçtan 1 puan aldık. Süper Lig’de ilk golüm oldu. Bunun için ayrı bir sevinç yaşıyorum. Takım olarak çok çalıştık ve mücadele ettik. İlk yarıda belki iyi değildik ve bazı sıkıntılar yaşadık. İkinci yarıda oyunumuzu düzelttik ve altın değerinde inanılmaz 1 puan aldık” diye konuştu.

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