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        Kayserispor'dan Burak Yılmaz için istifa açıklaması

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:22
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        Burak Yılmaz için istifa açıklaması!
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        Bellona Kayserispor, teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz." denildi.

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