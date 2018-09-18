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Kayserispor Eski Başkanı Recep Mamur kulübüne haciz talebinde bulundu

Eski Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un alacakları için kulübe ihtiyati haciz konulması talebinde bulunduğu bildirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor eski kulüp başkanlarından biri, kendi görev yaptığı dönemden (2013, 2014, 2015 yılları) kaldığını iddia ettiği 660 bin 500 avro ve 1 milyon 980 bin liralık alacağıyla ilgili kulübümüze ihtiyati haciz konulmasını istemiştir" ifadelerini kullandı

18 Eylül 2018 Salı, 16:51 | Güncelleme: AA

Eski Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un alacakları için kulübe ihtiyati haciz konulması talebinde bulunduğu bildirildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, sarı-kırmızılıların eski başkanlarından birinin (Recep Mamur), kendi görev yaptığı dönemden kaldığını iddia ettiği alacağıyla ilgili  Kayserispor'a ihtiyati haciz konulmasını istediğini, mahkemenin ise alacağın 'kesin ve delilli' olmadığını belirterek, eski başkanın talebini reddettiğini aktardı.

AA'nın haberine göre eski kulüp başkanının buna rağmen alacaklarına karşılık kulübü yeniden mahkemeye verdiğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Kayserispor eski kulüp başkanlarından biri, kendi görev yaptığı dönemden kaldığını iddia ettiği (2013, 2014 ve 2015 yılları) 660 bin 500 avro ve 1 milyon 980 bin liralık alacağıyla ilgili kulübümüze ihtiyati haciz konulmasını istemiş ve gerekçe olarak da Kayserispor'un ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, haciz işlemi yapılmaz, tüm hesaplara el konulmaz ise alacağını alamayabileceğini ileri sürmüştür. Ancak mahkeme alacağının, kesin ve delilli olmadığını belirterek eski başkanın talebini reddetmiştir. Bunun üzerine ilgili kişi, alacaklı olduğunu iddia ettiği hem döviz hem de lira bazındaki alacakları için en yüksek faiz ilavesi ile ödenmesi talebiyle Kayserispor'a dava açmıştır. Davalar devam etmektedir. Kulübümüz mahkemece istenen evrak ve kayıtları temin etmeye çalışmakta ancak arşivimizin yetersiz olması nedeniyle bazı zorluklar yaşanmaktadır."

Bedir, "Bununla beraber, göreve gelmemizin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen son 2 aya kadar sözlü veya yazılı hiç gündeme gelmeyen bu alacak davası ile ilgili kulübümüz her türlü savunmayı yapacak ve 100'ün üstündeki sayıda muhatap olduğu bu tip davalarda olduğu gibi bu meselede de hakkaniyetli bir netice alacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Kayserispor'un zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Gerek konunun mahkemelere intikal etmesi, gerek sorumlu yöneticilik anlayışımız, gerekse bu tip konulardan Kayserispor'umuzun zarar görmemesi adına çok sık açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Ayrıca eski dönemlerle ilgili hesap incelemesi, ilave tahkikat veya soruşturma yapma gibi hakkımız da yetkimiz de yoktur. Bu konuda yetkili makamlar ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Şehri yönetenler ve bahse konu dönemi hatırlayanların yönetimimize yardımcı olarak adli makamların en doğru sonuca ulaşmasını temin edeceklerine inancımız tamdır. Unutulmamalıdır ki konunun mevcut yönetimle ilgili bir tarafı yoktur. Mevzubahis olan bu şehrin ve bütün hemşehrilerimizin ortak değeri olan Kayserispor'dur."

 

 

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