Kayserispor - Sivasspor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kayserispor, 28 Ekim 2018 Pazar günü Sivasspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. 9 puanlı Kayserispor 14. sırada bulunuyor, Sivasspor 10 puana sahip ve 13. sırada. Kayserispor son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Sivasspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 133 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kayserispor kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Sivasspor sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kayserispor son hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında 3-2 yenildi.

Sivasspor ise Beşiktaş maçında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kayserispor, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Sivasspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sivasspor, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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