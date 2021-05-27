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Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek

Hes Kablo Kayserispor'un ümit milli kalecisi Doğan Alemdar, öncelikli hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek
AA

Kayserispor'da tecrübeli file bekçisi Silviu Lung ve İsmail Çipe'nin çeşitli sıkıntılar yaşadığı dönemde kendisine gelen şansı iyi değerlendiren Doğan, gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı.

Süper Lig'de 28 karşılaşmada kaleyi koruyan Doğan Alemdar'ın adı "Dört büyükler" ile transfer haberlerinde de geçmeye başladı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan 18 yaşındaki file bekçisi, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Zorlu bir sezonu geride bıraktığını ve Ümit Milli Takım'a geldiğini aktaran Doğan,"Süper Lig benim adıma zorlu geçti. Son hafta ligde kaldık. Bunun sevincini bir kenara bırakıp milli takım kampına geldim. Burada çok güzel bir hava var. Çok iyi çalışıyoruz. Neşeli antrenmanlar yapıyoruz. Ukrayna ile 2 Haziran'da bir hazırlık maçı yapacağız. Sonrasında da eleme maçlarına başlayacağız. İnşallah Ukrayna maçı güzel geçer, elemelerde de iyi performansımızı devam ettiririz." diye konuştu.

Kayseri temsilcisinde iyi bir performans sergilediğini söyleyen Doğan, "Benim adıma zorlu bir süreçti. Ligde kalma mücadelesinin stresi ve sıkıntısı vardı. Takımımız da kolay olmayan bir dönemden geçti. Bir anda Silviu Lung sakatlandı, İsmail Çipe ağabey koronavirüse yakalandı. Ben de o sırada hazırdım ve gelen şansı iyi değerlendirdim. Hepsi Allah'ın takdiri. Bana nasip oldu. Oynadığımız maçlarda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her maç üzerine daha da koydum. İnşallah gelecek sezon daha iyi olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'A PARA KAZANDIRARAK AYRILMAK İSTİYORUM"

Doğan Alemdar, öncelikli hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu ve Kayserispor'a para kazandırarak ayrılmak istediğini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekipte oynadığı için mutlu olduğunu anlatan genç kaleci, transfer iddialarıyla ilgili, "Şu anda milli takımdayım. Üzerimdeki ay-yıldızlı formayı temsil ediyorum. Kamptan sonra Kayseri'ye dönünce başkanımızla görüşeceğiz. Bir transfer teklifi varsa kendi aramızda değerlendiririz. Kayserispor büyük bir camia. Orada olduğum için çok mutluyum. Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım hepsi Kayseri'de. Bunun için Kayserispor'a para kazandırarak ayrılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa hayalim var." diyen Doğan, "İnşallah Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil etmek istiyorum. Yurt dışına transfer yapan arkadaşlarım, ağabeylerim var. Ben de bunu gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah olursa önceliğim Avrupa'da oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

"A MİLLİ TAKIM'DAKİ KALECİLERİMİZİN HEPSİ BİRBİRİNDEN İYİ"

Doğan Alemdar, Türkiye'nin kaleci olarak çok iyi bir jenerasyon yakaladığını ifade etti.

Birçok Türk kalecinin üst düzey performans sergilediğine değinen Doğan, "A Milli Takım'daki kalecilerimizin hepsi birbirinden iyi. Kişilik olarak da çok güzel insanlar. Burada da Ersin ve Berke çok iyi insanlar ve kaleciler. Güzel bir jenerasyon yakalandı. Avrupa'da oynamayı Türk kalecilerin hepsi hak ediyor. Hepsi üst düzey performans sergiliyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Doğan, "A Milli Takım için rekabete girmeye hazır hissediyor musun?" şeklindeki bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"A Milli Takım'ın kalesini korumak için rekabeti düşünecek durumda değiliz. Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kimin gittiğinin bir önemi yok. Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah her maçı kazanırlar ve başarılı olurlar. Biz de Ümit Milli Takım'da başarılı sonuçlar almaya çalışacağız. Hepimiz ülkemizi temsil ediyoruz."

Türkiye'de birçok kaleciyi beğendiğini aktaran Doğan, örnek olarak Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in kalecisi Manuesl Neuer'i aldığını sözlerine ekledi.

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