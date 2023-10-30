Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!

Avcılar'da kaza sonrası yanan otomobili bırakıp kaçtılar İstanbul Avcılar'da bir araç bariyerlere çarpıp alev aldı. Bu sırada ise otomobildeki kişi ya da kişilerin kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:56 facebook

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