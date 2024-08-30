Metrobüs kazası sonrası İBB’den ışıklı işaret levhalı önlem
Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirildi. Bölgedeki personel sayısının artırıldığı çalışmalarda kaza sonrası alınan tedbirler görüntülendi.
Giriş: 30.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:27
Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı.
Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.
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