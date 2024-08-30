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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza sonrası İBB’den ışıklı işaret levhalı önlem | Son dakika haberleri

        Metrobüs kazası sonrası İBB’den ışıklı işaret levhalı önlem

        Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirildi. Bölgedeki personel sayısının artırıldığı çalışmalarda kaza sonrası alınan tedbirler görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:27
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        İBB'den ışıklı işaret levhalı önlem
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        Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı.

        Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.

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