Kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Kaza yapan sürücü, uyuşturucudan tutuklandı Bursa'da, Yusuf Ş.'nin kontrolünden çıkan kamyon, aynı yönde ilerleyen TIR'a çarpıp devrildi. Hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan 1.5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Yusuf Ş., tedavisinin ardından tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada, Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet A. yönetimindeki TIR'a çarpıp, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kamyon sürücüsü Yusuf Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan aranması ve 1.5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Yusuf Ş., tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.