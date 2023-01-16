Kazada araçtan çıkamayınca donarak öldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kazada araçtan çıkamayınca donarak öldü!
ABONE OL

Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

Tunceli'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Hozat ilçesinde kaza yapan bir otomobildeki engelli sürücü, araçtan çıkamayınca donarak hayatını kaybetti

Kazada araçtan çıkamayınca donarak öldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 Ocak: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ne zaman, ayın kaçında ödenecek?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödemeleri ve zam açıklaması!
İstanbul'da 'yalancı bahar'! Ocak ayı ortasında ağaçlar çiçek açtı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM İstanbul'da ocak ayı ortasında ağaçlar çiçek açtı!
Şoke eden iddia! Ev sahibi, sahte imzayla evden çıkardı
GÜNDEM Şoke eden iddia! Ev sahibi, sahte imzayla evden ...
Son dakika haberler: 60 tonluk tehdit! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme! - Trabzon haberleri
GÜNDEM 60 tonluk tehdit! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
İstanbul Esenyurt'ta kendisini takip eden kişilere kurşun yağdırdı! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kendisini takip eden kişilere kurşun yağdırdı!
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 2023 Sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek ve yasalaşacak, kimler kadroya alınacak?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro Meclis'te!
3600 ek gösterge emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor ve şartları neler 2023? Ek göstergenin emekli aylıklarına etkisi!
GÜNDEM Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge...
Son dakika: Çorum'da ölümüne şiddet! Şüphelilerin aracında tüfek, mermi, bıçak ve sopa bulundu! - Haberler
GÜNDEM Ölümüne şiddet! Sopa bu hale geldi!
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM TOKİ heyecanı Sakarya'da!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.