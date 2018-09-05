SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kazada ölen türkücünün ailesine şok
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kazada ölen Rizeli türkücü hakkında icra

Rize'de, otomobilin kontrolünden çıkıp, yaklaşık 40 metreden dereye uçması sonucu yaşamını yitiren, kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar hakkında, araç kiralama şirketince 60 bin liralık hasar masrafı için icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkililerinin, tahsilatın, Çakar'ın çalıştığı kurumdaki tazminatı üzerinden yapılması için girişim başlattığı öğrenildi.

05.09.2018 - 17:32 | Güncelleme: DHA

Kaza, 25 Ağustos'ta, Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün personeli olan Ahmet Çakar'ın cenazesi, Azaklı Hoca köyünde toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, kaza sonrası araç kiralama şirketi tarafından Ahmet Çakar hakkında, 60 bin liralık hasar masrafı için icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkililerinin, kaza sırasında Çakar'ın alkollü olduğu gerekçesiyle kaskonun karşılamadığı masrafı tahsil etmek için harekete geçtiği belirtildi. Yetkililerin, tahsilatın, Çakar'ın çalıştığı kurumdaki tazminatı üzerinden yapılması için girişim başlattığı öğrenildi. Ahmet Çakar'ın alkollü olup, olmadığının Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporla belirleneceği öğrenildi.

Ahmet Çakar, UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Listesi'ne alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen ödül törenine katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X