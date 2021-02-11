Kazakistan'ın Latin alfabesine geçmesiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iletişim yeni boyut kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kazakistan'ın Latin alfabesine geçmesiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iletişim yeni boyut kazanacak

Kazakistan’ın 2023’ten itibaren kademeli olarak Kiril’den Latin alfabesine geçmesiyle Türk dili konuşan ülkeler arasında iletişimin yeni boyut kazanacağı belirtiliyor.

Kazakistan'ın Latin alfabesine geçmesiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iletişim yeni boyut kazanacak
AA

Bağımsızlığını 1991'de kazanmasına rağmen 1940’tan beri birçok eski Sovyet ülkesi gibi Kiril alfabesini kullanmaya devam eden Kazakistan, 2017'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasıyla Latin alfabesine geçme kararı aldı.

Karar sonrası Ulusal Alfabe Komisyonu kurularak, ülke çapında yeni alfabeye geçiş çalışmaları başlatıldı.

O tarihten bu yana ülkede devlet binaları başta olmak üzere sokak, mağaza ve eczane adlarının Latin alfabesiyle Kazakça yazılması yaygınlaştı.

Daha önce komisyonun sunduğu kesme işaretlerin yoğun olarak kullanıldığı alfabe nüshasının kamuoyu tarafından eleştiriye maruz kalmasıyla da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, alfabeyi yeniden geliştirme talimatı verdi.

Ulusal Alfabe Komisyonu, bağımsızlığın 30. yıl dönümü arifesinde Latin harflerine uyarlanan geliştirilmiş yeni ulusal alfabeyi tanıttı. 31 temel harften oluşan yeni Kazak alfabesi, 28 Ocak'ta Başbakan Askar Mamin başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası kamuoyuna sunuldu.

Kazakistan Parlamentosu Senato Milletvekili Murat Bahtiyarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de Ulusal Alfabe Komisyonu üyesi olduğunu ve alfabe üzerinde yaklaşık 3 bin uzmanın çalıştığını bildirdi.

Bahtiyarulı, yeni Kazak alfabesini geliştirme sürecinde Türk dili konuşan ülkelerin tecrübelerini de dikkate aldıklarını ifade ederek, "Türkiye, Azerbaycan, Tataristan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan 18 dil bilimi uzmanıyla çalışmalar yürütüldü." dedi.

Kazakistan’ın alfabeye geçiş süreci ile ilgili önemli geçmişi bulunduğunu söyleyen Bahtiyarulı, "Biz 1929’a kadar eski Arap alfabesini kullandık. Daha sonra Latin alfabesine geçtik. 1940’tan itibaren de Kiril harfleriyle okuyor ve yazıyoruz. Kültürel mirasımızın kaybolabileceği korkusu dile getiriliyor. Ancak bu 21. yüzyılın teknoloji imkanlarıyla mümkün değil." ifadesini kullandı.

Bahtiyarulı, dünyada gelişmiş ülkelerin Latin alfabesini kullandığına işaret ederek, "Ülkenin Kiril’den Latin alfabesine geçmesi hem sosyo ekonomik hem siyasi açıdan büyük önem taşıyor. Bu hamle gelecek genç nüfus arasında Kazakçanın yaygın kullanımına önemli etken olacak." diye konuştu.

Kazakistan’da Kiril’den Latin alfabesine geçiş sürecinin kademeli olarak gerçekleşeceğini vurgulayan Bahtiyarulı, "2023’ten itibaren ülkemizdeki tüm okullar 12 yıllık eğitim sistemine geçecek. Söz konusu dönemde ilkokula gidecek çocuklar, Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesiyle eğitim görmeye başlayacak." dedi.

Ulusal Alfabe Komisyonu üyesi Karlıgaş Kurmangalikızı da yeni Kazak alfabesinin Türk dili konuşan ülkelerin alfabeleri ile benzerlik taşıdığını ve bunun akraba devletler arasındaki entegrasyonun artmasında önemli husus olabileceğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri'nden ABD'ye Kavala tepkisi!
DÜNYADışişleri'nden ABD'ye Kavala tepkisi!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Pentagon bünyesinde "Çin Görev Gücü" adlı bir birim kurulduğunu duyurdu
DÜNYABiden duyurdu: Çin'e odaklanacak birim kuruldu!
SON DAKİKA ABD'den Osman Kavala açıklaması! - Haberler
DÜNYAABD'den Osman Kavala açıklaması!
İran'ı sarsan suikast! Son dakika iddia: Fahrizade'yi gölge gibi taklip etmişler
DÜNYAFahrizade suikastına ilişkin yeni iddialar! Tam 8 ay.. ...
Bahamalar'daki ıssız adada 33 gün sonra kurtarılan 3 kişi, fare yiyerek hayatta kalmış
DÜNYA33 gün sonra kurtarıldıkları ıssız adada, fare ...
"SORUMLU" Son dakika: Trump için çember daralıyor!
DÜNYAAzil yargılaması devam ediyor, 'Trump baş sorumlu!'
ABD'den SON DAKİKA S-400 açıklaması: "Pozisyonumuz değişmedi"
DÜNYAABD'den Türkiye ve S-400 açıklaması
Son dakika: ABD ve Çin arasında yeniden köprüler kuruluyor!
DÜNYAŞi Cinping ile görüşen Biden'dan 'endişe' vurgusu
Fransız aşırı sağcı Le Pen, terör propagandasından mahkemeye çıktı
DÜNYAFransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıktı
Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi
DÜNYATwitter'dan Trump'a kötü haber