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Ünlü TikTok Fenomenin paylaşım başına kazandığı para dudak uçuklattı!

TikTok’da en çok takipçiye sahip olan Khaby Lame yaptığı tek bir paylaşım başına aldığı para oldukça şaşırtacak derecede. Lame geçtiğimiz aylarda içerik üreticisi oldu ve ne kadar kazandığını açıkladı.

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  • Kazandığı para dudak uçuklattı! Ünlü TikTok Fenomenin paylaşım başına kazandığı para dudak uçuklattı!

    Yaptığı paylaşımlarla TikTok’da ilgi görmeye başlayan fenomen Khaby Lame son aylarda TikTok’un en fazla takip edilen içerik üreticisi oldu. Khaby bu üne sosyal medyada paylaşılan videolara verdiği tepkilerle kavuştu. Lame üne kavuştuktan kısa bir süre sonra Binance ile anlaşma imzalayarak marka elçisi olmuştu.

    Khaby Lame’in menajeri Alessandro Riggio özel bir röportajda bir paylaşım başına ne kadar kazandığını açıkladı.
  • Kazandığı para dudak uçuklattı! Ünlü TikTok Fenomenin paylaşım başına kazandığı para dudak uçuklattı!

    BU YIL 10 MİLYON DOLAR KAZANMA YOLUNDA

    Menajeri, Fortune ile yaptığı röportajda henüz 22 yaşında olan içerik üreticisinin yaptığı anlaşmalar ve ürettiği içeriklerle bu yıl 10 milyon dolar kazanma hedefi olduğunu söyledi. Ayrıca Lame kısa süre önce Hugo Boss ile bir anlaşma imzalamıştı.
  • Kazandığı para dudak uçuklattı! Ünlü TikTok Fenomenin paylaşım başına kazandığı para dudak uçuklattı!

    HUGO BOSS 450.000 DOLAR ÖDEDİ

    Hugo Boss, Milano Moda haftasında yürüyen Khaby Lame’e sadece bu yürüyüş videosunu TikTok’da paylaşması için 450.000 dolar ücret ödedi.

    Başka bir anlaşmada Khaby’nin TikTok videosu için dünyaca ünlü Hollywood stüdyosu 750.000 dolar ödediğini açıkladı.
  • Kazandığı para dudak uçuklattı! Ünlü TikTok Fenomenin paylaşım başına kazandığı para dudak uçuklattı!

    PARA KHABY İÇİN ÖNEMSİZ

    Paranın Khaby için önemli olmadığını söyleyen menajeri, içerik üreticisinin bankada hali hazırda ne kadar parası olduğunu bile bilmediğini söyledi. Khaby’nin hedefi ve hayali ise İngilizcesini ilerleterek oyuncu olmak ve bir gün Will Smith ile bir filmde rol almak olduğunu söyledi.

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