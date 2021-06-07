Kâbustan yeni görüntü!

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İHA

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul sahillerinde yoğunluğunu arttıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor.

Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.

Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde son durum drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.