KDK, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak (2) - ANKARA

AA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumların Kovid-19 sürecindeki çalışmalarını arşivlemek amacıyla hazırladıkları "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" raporuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin salgınla mücadelede ilk tedbir alan ülkelerden olduğunu, bu tedbirlerin sıkı şekilde denetlendiğini ve iyi bir sağlık sisteminin olduğunu vurgulayan Malkoç, bu nedenle Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en iyi idare eden ülkelerin başında geldiğini söyledi.Malkoç, bu süreçte 125 ülkeye çeşitli sağlık malzemeleri gönderildiğini hatırlatarak, bunun hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yöneticilerin hem de doktorların süreci başarılı şekilde idare etmesinin bir sonucu olduğunu anlattı.KDK'nin, idarenin işleyişini denetlediğine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:"Bu süreçte bize de çok sayıda başvurular oldu. Bu başvurulardan hareketle ve süreci de iyi takip ettiğimiz için, dedik ki Türkiye'de, halkımızla beraber devletimizin kaynaşması fevkalade bir sonuç ortaya çıkardı. Bunu biz rapora dökelim. 6228 sayılı kanunda bize ülkenin genelini ilgilendiren konularda rapor düzenleme sorumluluğu veriliyor. İşte bu rapor ortaya çıktı."- "Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak"Şeref Malkoç, raporun "Salgınla Mücadelede Sağlık Alanında Yapılan İşlemler", "Salgınla Mücadelede Alınan İdari Tedbirler", "Ekonomik Alanda Alınan Tedbirler", "Genel Değerlendirme ve Öneriler" başlıklı 4 bölümden oluştuğunu aktararak, "Türkiye'nin bu alandaki yapmış olduğu çalışmaları dünya ile mukayese ederek ortaya koyduk. Türkiye burada açık ara önde çıkıyor. Özellikle vaka oranları ve ölüm oranlarını orantıladığımızda dünyanın en iyi ülkelerinden biri oluyoruz." dedi.Raporun 1,5 ayda tamamladığını bildiren Malkoç, şunları kaydetti:"Elbette Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından ilgili arkadaşlardan teknik destek aldık ama kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu. Biz bunu yabancı dillere özellikle İngilizce'ye çevirdik. Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına Türkiye'de koronavirüs hastalığıyla yapılan mücadeleyi göndereceğiz. Çünkü bu bir tecrübedir. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara tanıtmış, anlatmış olacağız. Başka ülkelerde benzer, rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak."