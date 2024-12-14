Kebyart Saksafon Dörtlüsü CRR'de

Yenilikçi ve dinamik Kebyart Saksafon Dörtlüsü, Türkiye'deki ilk konserlerinde sahneyi, klarnet virtüözü Pablo Barragán ve uluslararası tanınmış piyanist Amadeus Wiesensee ile paylaşacak. Oda müziğine duydukları ortak tutkuyla bir araya gelmiş dört müzisyenden oluşan Kebyart Saksafon Dörtlüsü'nün eserlere modern bir yaklaşım getiren yorumu, bugün Avrupa’nın önde gelen konser salonlarında büyük ilgi görüyor. Performanslarıyla birçok prestijli ödül kazanan topluluk, klasik repertuvarın yenilikçi bir yaklaşımla yeniden keşfedilmesine olanak tanıyor.

Pablo Barragán İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 15 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek konserde sanatçılar, dans formlarından ilham alan klasik müzik eserlerini yorumlayacak. Amadeus Wiesensee Programda Barok dönemi temsil eden Rameau’nun klavsen eserlerinden uyarlanan bir süit, Ravel’in sevilen "La valse" parçasının yeni düzenlemesi, Stravinsky’nin "Ateşkuşu" balesine ait bölümler ve Alexis Ciesla’nın modern caz etkileri taşıyan eseri yer alacak.Barok'tan moderniteye uzanan bu müzikal yolculuk saat 20.00’de başlayacak. Konserin biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.