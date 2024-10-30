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        Haberler Gündem Güncel Keçiören'de sabah sıcak çorba ikramı | Son dakika haberleri

        Keçiören Belediyesi'nden sabah sıcak çorba ikramı

        Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından sabah saatlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılmaya başlandı. Çorba hizmeti, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:26
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        Keçiören'de sabah sıcak çorba ikramı
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        Ankara'nın Keçiören Belediyesi, havaların soğumasının ardından sabah erken saatlerde okula ve işe giden vatandaşlar ile mesaiye başlayan şoför ve esnaf için sıcak çorba ikramlarına başladı.

        Meydanlar, hastane ve üniversite kampüsleri ile insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezlerde eş zamanlı olarak yapılan çorba dağıtımına ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla öğrencilerimize ve vatandaşımıza bir nebzede olsa destek oluyoruz" dedi.

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