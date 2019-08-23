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Keçisiyle Taksim'e çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

DHA

Taksim Meydanı’nda bir keçinin gezdiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden ayrılmayan keçiyi görenler hem sevdi hem de fotoğraf çekti

Keçisiyle Taksim'e çıkan adam

Taksim Meydanı’na keçisiyle gelen Ali Sever isimli vatandaş vatandaşların ilgi odağı oldu.

İHA'nın haberine göre üç yaşındaki keçisiyle 60 şehir dolaşan Ali Sever'in bu seferki adresi Taksim Meydan oldu.

Ufak bir yavruyken aldığını keçiyi elleriyle besleyen Ali Sever’in 'Prenses' adını verdiği keçisiyle olan arkadaşlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Prenses'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Prenses ile fotoğraf çektirirken sevmeyi de ihmal etmedi.

Gittiği her yere keçisini götürdüğünü belirten Ali Sever, "Üç yıldır beraberiz. Gittiğim her yere götürüyorum. Benimle beraber geliyor. On günlükken aldım yanıma, evlat gibi oldu adeta. Vatandaşlar ilgi gösterip fotoğraf çekiyorlar, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

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