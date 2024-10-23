Kedi Faruk davasında karar!

Beşiktaş'ta gözetmen olarak görev yaptığı okulun penceresinden bir kediyi attığı gerekçesiyle 5 ay hapse mahkum edilen Ferhat A'nın cezası ertelendi.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ferhat A. ve avukatı mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmada, Terakki Vakfı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanığın sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 5 aya indirdi. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasının olmadığını, bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, cezasını ertelediği sanığın 1 yıllık denetime tabi tutulmasına karar verdi. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Beşiktaş'taki bir okulda yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen Ferhat A'nın, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde bulunan "Faruk" isimli kediyi aşağı ittiği anlatılmıştı.