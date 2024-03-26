Sosyal medyada paylaşılan korkunç bir iddia emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sosyal medya da “Geçtiğimiz günlerde bir vakıf okulunun Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulunuldu.