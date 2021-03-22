Kefaret dizisi 18. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Sinan’ın kayıp haberi çiftliğe bomba gibi düşerken Arzu’nun zorla tuttuğu Meltem ve bebeğini zor günler beklemektedir. Kefaret 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kefaret 18. son bölüm özeti...

KEFARET 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) March 21, 2021



KEFARET 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Arzu’nun Cansu’yu takas etme talebini reddeder ve telefonu yüzüne kapatır. Fulya meslekten atılmak pahasına Sinan’ı bulabilmek için sıra dışı yöntemlere başvururken Emre de Alp’in de yardımını alarak Meltem’i aramaktadır. Ahmet’in umursamazlığına dayanamayan Zeynep kendini tehlikeye atarak Arzu ile konuşmaya gider ancak bu kararı kötü sonuçlar doğuracaktır.