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Kefaret 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 19. son bölüm

Kefaret 19. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kefaret dizisi yeni bölümleri ile Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Kefaret 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 19. son bölüm özeti...

Kefaret 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 19. son bölüm

Kefaret dizisi 19. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. İşte Kefaret 19. son bölüm özeti...

KEFARET 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


KEFARET 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.

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