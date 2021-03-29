Kefaret dizisi 19. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu’yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. İşte Kefaret 19. son bölüm özeti...

KEFARET 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) March 28, 2021



KEFARET 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Arzu’ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.