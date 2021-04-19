Kefaret dizisi 22. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver’in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep’in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Kefaret 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 22. son bölüm özeti...

KEFARET 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) April 18, 2021



KEFARET 22. BÖLÜM ÖZETİ

Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir’den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan’a çok büyük tepki verecektir.