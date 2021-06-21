Kefaret dizisi 31. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Kefaret 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 31. son bölüm...

KEFARET 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) June 20, 2021



KEFARET 31. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet’i tedavi etme sırası Arzu’dadır. Meltem, Zeynep ve Alp’in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem’in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.

Münevver’in baskılarından bunalan Zeynep bir pansiyona yerleşir. Sinan da Zeynep ile arasını düzeltmek için aynı pansiyonda oda tutar.

Arzu, hamileliğin sonlarına doğru rahatsızlanınca yardımına yine Ahmet yetişir. Ayşe Hanım’a demans teşhisi konurken, Meltem de sorunlarından uzaklaşmak için kendini işine verir.