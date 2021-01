MİNE KILIÇ - ARZU KENDİR

Mine Kılıç kimdir, kaç yaşındadır?

5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı. 34 yaşındaki oyuncu ilk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı ve adından sıkça bahsettirdi. Başarılı televizyon kariyerini sürdürürken Büşra (2009) sinema filminde başrolü oynadı, sonrasında ise Durak (2016) ve New York in New York(2019) filminde rol aldı.