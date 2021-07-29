Kefaret neden final yapıyor?

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı, FOX’un Kefaret dizisi 35. son bölümü ile ekran macerasını sonlandırıyor.

KEFARET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kefaret dizisinin ilk önce yayın günü değiştirilmişti. Dizinin düşen reytingler nedeniyle final yaptığı iddia ediliyor. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Kefaret” dizisinde Özge Özacar, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Ayşe Tunaboylu, Yusuf Atala, Hakan Yufkacıgil, Ayberk Aladar, Eylem Tanrıver, Ecem Gümüşsu, Ezgi Dinçer, Öykü Naz Altay, Ayhan Kızılsu, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe, Şenay Dede ve Bahar Ece Yılmaz rol alıyordu.

KEFARET 35. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan operasyonda ağır yaralanır, ölüm döşeğindeyken Zeynep yanına gider. Münü Kadir’le ilişkisini gözden geçirir. Arzu, Zeynep’e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başlar. Meltem’in intikam planı ters tepince kendini hapishanede bulur…