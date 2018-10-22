Vücudumuzun yönetilmesinde beyin ve kalp ikilisinin önemli olduğu yadsınamaz. Ancak yapılan araştırmalara göre; en az beyin ve kalp kadar önemli olan diğer organlarımız da midemiz ve sindirim sistemimiz. Tıp dünyasında her geçen gün yapılan araştırmalar da bu savı doğrular nitelikte...

Son dönemde pek çok bilim insanının da ilgisini çeken “Beyin-Bağırsak Ekseni” konusu geniş bir alanda inceleniyor. Araştırmalar sonucunda insanoğlunun beyin ve sinir sistemi kadar etkili olan başka bir kontrol mekanizması tarafından yönetildiği ortaya çıkartıldı. Bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz, en az beyin kadar vücudu etkileyebiliyor. Bugün pek çok hastalığın oluşmasında bağırsak ve sindirim sistemimiz önemli rol oynuyor.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAK

Columbia Üniversitesi’nden Klinik Psikolog Dr. Bridget Callaghan, beyin ve bağırsak ekseni üzerine yaptığı araştırmalar ile bağırsak sistemimizi bir kez daha önemsememiz gerektiğini hatırlattı. Erken yaşta maruz kalınan travma ve stresin beyin ve bağırsak üzerine etkisinin araştırıldığı deneyde, farelerin yarısı annelerinden zorla ayrıldı yarısı ise anneleri ile birlikte tutuldu. Bu dönemde travmaya maruz kalan farelerin sindirim sisteminde yaşanan olumsuzluğun üç kuşak sonrasını dahi etkilediği tespit edildi.

YOĞURT VE KEFİR DEPRESYON DÜŞMANI

Dr. Bridget Callaghan, travma sonrası oluşan sindirim sistemindeki bozuklukları normale döndürebilmenin yolunu da araştırdığı deneyinde probiyotiklerin gücünü gözlemliyor. Travma yaşayan farelerin diyetlerinde probiyotik ağırlıklı gıdalar veriliyor. Deney sonunda kefir ve yoğurtta da bol miktarda bulunan probiyotik gıdalar ile beslenen farelerde travmanın izleri daha az görülüyor. Dr. Bridget Callaghan’ın yaptığı araştırmalar, yoğurt ve kefir gibi gıdaların depresyon ve kaygı bozukluğunu azalttığını gösteriyor.

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