        Haberler Bilgi Yaşam Kekova nerede? Kekova hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Turkuaz rengi suların altından, binlerce yıllık bir medeniyetin sessiz kalıntılarının seçilebildiği, teknelerin adeta bir tarih müzesinin üzerinde süzüldüğü büyülü bir coğrafya... Burası, sadece Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'in en etkileyici ve en gizemli noktalarından biri olan, adını bir adadan, ününü ise sular altındaki şehrinden alan Kekova'dır. Sadece bir yer adı olmanın ötesinde Kekova, bir adayı, bir batık şehri ve karadaki iki otantik balıkçı köyünü kapsayan, bir bütün olarak ele alınması gereken bir doğa ve tarih cennetidir. Peki, bu eşsiz bölge tam olarak Kekova nerede?

        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:12
        Kekova nerede?
        Aslında "Kekova" dendiğinde akla sadece bir ada değil, o adanın koruduğu bütün bir tarih ve coğrafya gelir. Sular altındaki gizemli şehrinden, tepesindeki haçlı kalesinden denize selam duran Kaleköy'e ve sakin limanıyla Üçağız'a kadar tüm bu bölge, bir bütün olarak Türkiye'nin en büyüleyici ve en iyi korunmuş hazinelerinden birini oluşturur. Kekova'yı keşfetmek, bir tekneyle zamanın ve denizin derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkmaktır.

        KEKOVA NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

        Türkiye'nin güneybatısında, tarihi Likya medeniyetinin kalbi olan Teke Yarımadası'nın Akdeniz kıyılarında yer alan Kekova, Kaş ile Demre ilçeleri arasında konumlanmış özel bir bölgedir. Coğrafi olarak bölgenin kimliğini, anakaraya paralel bir şekilde uzanan, uzun ve dar Kekova Adası belirler. Bu ada, anakara ile arasında sakin, korunaklı ve adeta bir iç deniz gibi duran bir kanal oluşturur. İşte bu korunaklı kanal, bölgenin tüm tarihi ve doğal zenginliklerine ev sahipliği yapar.

        Kekova konumu nedir sorusunun yanıtı, bu adanın yarattığı coğrafi sığınakta gizlidir. Ada, açık denizin hırçın dalgalarına karşı doğal bir set görevi görerek, arkasında kalan Batık Şehir, Kaleköy (Simena) ve Üçağız (Theimussa) gibi yerleşimleri koruma altına almıştır. Bölgenin coğrafyası, sarp kayalık yamaçlar, bu yamaçlara tutunmuş zeytin ve keçi boynuzu ağaçları ve irili ufaklı sayısız bakir koy ile karakterize edilir. Bu engebeli ve el değmemiş coğrafya, bölgeye karadan ulaşımı zorlaştırmış ve onun otantik dokusunun günümüze kadar korunmasını sağlamıştır.

        KEKOVA HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR?

        İdari olarak Kekova, bir şehir veya ilçe değil, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Antalya iline ve bu ilin Demre (eski adıyla Kale) ilçesine bağlı bir ada ve çevre koruma alanıdır. Dolayısıyla Kekova hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı Antalya, hangi ilçede sorusunun cevabı ise Demre'dir. Ancak burada önemli bir detay vardır: Bölgeye ulaşım ve bölgeyi tanıtan tekne turlarının büyük bir çoğunluğu, komşu ilçe olan Kaş'tan düzenlenir. Bu durum, pek çok kişinin Kekova'yı Kaş'a bağlı zannetmesine neden olsa da, idari olarak Demre ilçe sınırları içinde yer alır.

        Kekova bölgesi, barındırdığı eşsiz arkeolojik ve doğal değerler nedeniyle 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bu statü, bölgede yeni yapılaşmayı sıkı kurallar altına alarak, hem tarihi kalıntıların hem de doğal dokunun korunmasını amaçlar. Özellikle Batık Şehir kalıntılarının bulunduğu alanlarda yüzmek, dalış yapmak ve demirlemek kesinlikle yasaktır. Bu koruma statüsü, Kekova'nın bugünkü el değmemiş güzelliğinin en önemli güvencesidir.

        KEKOVA'NIN BATIK ŞEHİR EFSANESİ

        Kekova'yı dünya çapında bir üne kavuşturan ve onu eşsiz kılan, şüphesiz Kekova Adası'nın anakaraya bakan kuzey kıyısı boyunca uzanan ve sular altında kalmış olan antik kent kalıntılarıdır. "Batık Şehir" olarak anılan bu yer, antik Likya kenti Dolchiste'nin kalıntılarıdır. Tarih boyunca canlı bir liman kenti olan Dolchiste, M.S. 2. yüzyılda bölgede yaşanan büyük bir deprem serisi sonucunda sular altında kalmıştır. Tektonik hareketlerle toprağın çökmesi, şehrin bir bölümünün denizin altına gömülmesine neden olmuştur.

        Bugün bölgeye yapılan tekne turları, ziyaretçilere bu gizemli şehrin üzerinde gezinme imkanı sunar. Teknelerin genellikle cam olan tabanlarından veya suyun berraklığı sayesinde doğrudan yüzeyden, sular altındaki ev temelleri, dükkan kalıntıları, liman duvarları ve hatta denizin içine doğru inen merdiven basamakları görülebilir. Kıyı şeridinde ise yarısı suyun içinde kalmış Likya tipi lahitler, amforalar ve yapı kalıntıları, o büyük felaketin sessiz tanıkları olarak durmaktadır. Ziyaretçiler, teknelerinden bu sular altındaki tarihe tanıklık ederken, adeta zamanın donduğu bir anı yaşarlar. Bu deneyim, Kekova'yı sıradan bir tatil rotasından çıkarıp, unutulmaz bir arkeolojik maceraya dönüştürür.

