Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kelle nasıl pişirilir? Kelle pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Kelle nasıl pişirilir? Kelle pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Anadolu mutfağında adı anıldığında bile kimi zaman bir gelenek, kimi zaman bir meydan okuma olan kelleyi evde pişirmek isteyenler, bu zorlu ürünü nasıl pişirmesi gerektiğini merak ediyor. Tarihten bugüne sofralara taşınan bu yemeğin ardında, sabırla yoğrulmuş teknikler, ustalığa dönüşmüş püf noktaları ve dikkatle saklanan yöntemler var. İşte, kelle nasıl pişirilir? Kelle pişirme yöntemi ve daha fazlası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kelle nasıl pişirilir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geleneksel mutfağın en karakteristik yemeklerinden biri olan kelle, kimi için bir nostalji, kimi için hâlâ bir keşif konusu. Görünürde sadece bir yemek gibi dursa da, arka planında doğru pişirme süresi, dikkat edilmesi gereken sıcaklık dengesi ve özel dokunuşlar saklı. Lezzeti, tam anlamıyla bir sınav. Peki, Kelle nasıl pişirilir? Kelle pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        KELLE NASIL PİŞİRİLİR?

        Kuzu kellesi, Anadolu mutfağının hem tarihsel hem kültürel açıdan köklü yemeklerinden biridir. Pişirilmesi özen isteyen bu ürün, genellikle tandır, fırın, haşlama ya da buğulama gibi yöntemlerle hazırlanır. Ancak kelleyi pişirmeden önce en önemli adım, doğru şekilde temizlenmiş ve dinlendirilmiş bir kelle kullanmaktır. Kasaptan alınan kelle genellikle ön işlemden geçirilmiş olur ama yine de üzerindeki tüylerin tamamen temizlenmiş olması gerekir. Bu aşamadan sonra kelle, pişirme yöntemine göre çeşitli baharatlarla marine edilebilir ya da doğrudan haşlanabilir. Kelle, piştikçe etinden kemiklerine ayrılır; et kısmı ise lokum kıvamına ulaşır. Bu nedenle pişirme süresi kadar, pişirme ısısı da son derece önemlidir.

        REKLAM

        KELLE PİŞİRME TEKNİĞİ

        Kelle pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli teknik unsurlar; hijyen, süre, sıcaklık kontrolü ve lezzet katkılarıdır. Geleneksel yöntemlerle pişirilen kelleler genellikle tandırda ya da taş fırınlarda, düşük ısıda uzun süre pişirilir. Ancak evde pişirilecekse en pratik ve sağlıklı yöntem haşlama tekniğidir. Bunun için büyükçe bir tencereye kelle yerleştirilir ve üzerine geçecek kadar su konur. Suya defne yaprağı, tane karabiber, sarımsak, soğan ve biraz sirke eklenerek kelle yaklaşık 2,5 - 3 saat haşlanır. Haşlama suyu ile birlikte kelle çorbası da hazırlanabilir. Daha farklı bir aroma için kelle önce haşlanıp ardından fırınlanabilir; bu işlem dış yüzeyin kıtır, iç dokunun yumuşak olmasını sağlar.

        KELLE TARİFİ

        Malzemeler:

        1 adet kuzu kellesi

        1 baş sarımsak

        REKLAM

        1 adet kuru soğan

        2 adet defne yaprağı

        1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

        1 tatlı kaşığı tane karabiber

        Tuz

        Yapılışı:

        Kellenin üzeri iyice temizlendikten sonra büyük bir tencereye yerleştirilir. Üzerine kelleyi örtecek kadar soğuk su eklenir.

        Su kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükler bir kepçe yardımıyla alınır. Bu işlem kelle suyunun berrak ve temiz kalmasını sağlar.

        Temizlenmiş sarımsaklar, dörde bölünmüş soğan, defne yaprağı, tane karabiber ve sirke eklenerek orta ateşte yaklaşık 2,5 saat pişirilir.

        Pişme süresinin sonunda kelle yumuşak bir hal almış olmalı; çatal batırıldığında kolayca dağılmalı.

        Kelleyi servis etmeden önce üzerine biraz tuz serpilir. Dilerseniz kellenin etleri ayrılarak kızartılabilir ya da fırına verilip üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilebilir.

        KELLE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

        • Öncelikle kelle iyi temizlenmiş olmalı.
        • İçinde veya üzerinde kalan tüy, damar ya da kan pıhtısı varsa pişirme sonrası hem görsel hem de tat anlamında olumsuzluk yaratır.
        • Sade bir su yerine baharat ve aromatik sebzelerle zenginleştirilmiş bir su kullanmak, kelleye eşsiz bir aroma kazandırır.
        • Ayrıca pişirme süresi boyunca kapağı sık sık açmamak gerekir; bu, ısı dengesini bozar ve etin sertleşmesine neden olabilir.
        • Kelle piştikten sonra en az 10-15 dakika dinlendirilirse, içindeki sıvılar dengelenir ve et daha lezzetli olur.

        KELLE FAYDALARI

        • Kuzu kellesi, besin değeri açısından oldukça zengin bir gıdadır. İçerdiği yüksek miktarda kolajen, özellikle kemik, cilt ve eklem sağlığı için destekleyicidir.
        • B12 vitamini, demir ve çinko bakımından da oldukça güçlüdür. Kellede bulunan beyin ve dil gibi bölümler, omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir ve sinir sistemi sağlığını destekler.
        • Kelle kolesterolü yüksek olan kişiler için kontrollü tüketilmesi önerilir.
        • Dengeli bir diyet içinde, doğal yollarla pişirilmiş kelle, hem doyurucu hem de şifa verici bir seçenektir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!