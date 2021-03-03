Kemal Akkaya kimdir? Soruları merak konusu oldu. 91 yaşında hayatını kaybeden Eski Samsun Milletvekili ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi.

KEMAL AKKAYA KİMDİR?

Kemal Akkaya (d. 1933-2021 Bafra, Samsun, Türkiye),Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerini bitirdi. Uluslararası Gübre Sanayicileri Birliği İcra Komitesi Üyeliği, ADFIMI Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, XVIII. Dönem Samsun Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.