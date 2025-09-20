Kemik iliği bağışıyla lösemiyi yenen genç yarım kalan üniversite eğitimini tamamladı

Üniversite 3. sınıf öğrencisiyken yaşadığı yorgunluk nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran 24 yaşındaki Mehmet Orkun Apaydın'a yapılan tetkiklerin ardından lösemi teşhisi konuldu.

Tedavisi sırasında eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalan Apaydın, uygulanan kemoterapi ve sonrasında kemik iliği nakli sayesinde lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.

Mehmet Orkun Apaydın, sağlığına kavuşmasının ardından yarım bıraktığı eğitimine devam ederek üniversiteden mezun oldu ve iktisatçı olma hayalini gerçekleştirmek için hedeflediği yüksek lisans eğitimine başladı.

"'BEN BUNU YENECEĞİM' DEMİŞTİM"

20 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla lösemiyle mücadelesini anlatan Apaydın, kemik iliği bağışı için çağrıda bulundu.

Lösemi tanısı aldıktan sonra hastalığını kabullenmekte zorlandığını aktaran Apaydın, "Yavaş yavaş artan yorgunluğum vardı. Yürüyecek hatta lavaboya gidecek halim bile olmuyordu. Bilkent Şehir Hastanesi hematoloji bölümüne başvurdum ve lösemi olduğumu öğrendim. Bu durumu kendime yakıştıramadım. Doktorlarım, ailemin, arkadaşlarımın ve üniversitedeki hocalarımın ilgisi ve desteğiyle tedavi sürecine başladım." dedi.

Lösemi tanısı aldığında ekonomi öğrencisi olan Apaydın, lisans tez konusuna karar vereceği esnada hastalık tanısı alınca büyük bir şok yaşadığını söyledi. Tedavisinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü anlatan Apaydın, "Hastalığımın tanısı ilk söylendiğinde 'bunu yeneceğim' demiştim. Annemle babam çok üzülmüştü, onları teselli ettim." diye konuştu. "BİR KÖK HÜCRE BAĞIŞLAYARAK İNSAN HAYATINI KURTARABİLİRSİNİZ" Ailesinden uygun nakil bulunamadığı için doktorlarının Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) başvurduğunu belirten Apaydın, şöyle devam etti: "Nakilde her şey yolunda gitti ve beklenenden daha erken taburcu oldum. Hocalarımız bu durumun çok sık olmadığını ama azmim ve dikkatimle bunu başardığımı söyledi. Şu anda 2 seneye yaklaştı ve her şey gayet güzel gidiyor. Tedavim bitti, okuldan mezun oldum ve TED Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansına başladım. Sağlığım gayet iyi normal yaşamıma döndüm. Yüksek lisansımı başarıyla tamamlayıp, Avrupa'ya doktoraya gitmek ve başarılı iktisatçı olup ülkeme hizmet etmek istiyorum." Kök hücre bağışı çağrısında bulunan Apaydın, "Bir kök hücre bağışlayarak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Sadece kan vererek bir insanı yaşama döndürebilirsiniz. Tek ricam, lütfen bağışçılar son anda vazgeçmesin. Kök hücre bağışlayarak bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz, sadece o kişi değil ailesi ve sevdikleri sizin için bir ömür duacı oluyor." ifadelerini kullandı.