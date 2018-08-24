Kenan Doğulu yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Kerki ve Solfej işbirliği ile düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ege’yi karış karış gezen Doğulu, Kuşadası Amfi Tiyatro’da yüzlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı.





Konserine yeni çıkardığı albümünden şarkılar ile başlayan Doğulu, coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan koro halinde seslendirdiği 'Issız Ada'nın ardından tüm seyircileri ''Bizde protokol filan yok. Herkes sahne önüne gelip keyfine bakabilir. Bizi dinleyen, değer veren kimseyi ayırt etmiyorum. Haydi herkes yanındakini dansa kaldırsın. Bu gece hep birlikte doyasıya eğleneceğiz. Hepinizi buraya yanıma bekliyorum.'' sözleri ile sahne önüne davet etti.

Hayranlarının sahne önüne gelmesi ile birlikte ritmini biraz daha yükselten Doğulu, ''Doksanlar güzeldir, doksanlardaki şarkılar özeldir ve daima özel kalacak şarkılardır. Haydi hep birlikte doksanlara gidiyoruz'' diyerek Sertab Erener'in geçen hafta yaptığı "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz" şeklindeki açıklamasına destek verdi.





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